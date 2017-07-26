Медведев прокомментировал лишение Саакашвили гражданства Украины

«Удивительна судьба Саакашвили: гражданин Грузии, президент Грузии, лицо, лишённое гражданства Грузии, гражданин Украины, друг президента Украины, губернатор Одесской области, лицо, лишённое гражданства Украины. Удивительна последовательность украинских властей — принять бывшего президента Грузии в гражданство Украины, сделать его губернатором, лишить гражданства Украины и согласиться на его экстрадицию в Грузию. Всё это — неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. Show must go on...», — написал Медведев.



Ранее в Государственной миграционной службе Украины заявили, что Саакашвили лишён украинского гражданства.



Сам Саакашвили рассказал, что будет делать без гражданства Украины.



В партии «Батькивщина» лишение Саакашвили гражданства назвали шагом к диктатуре.