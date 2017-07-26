К россиянкам обратились с призывом



Неожиданное заявление сделала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова . По ее словам, в России женщинам необходимо предоставить право проходить срочную службу в армии. Слова общественного деятеля прозвучали на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом»,



Москалькова отметила, что ущемлять стремление россиянок пройти военную службу «неправильно». Также, по мнению уполномоченного по правам человека, в России «обижены» вдовы военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. «Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию», — сказала омбудсмен.



Сейчас в России женщины имеют право служить в вооруженных силах по контракту, причем на некоторых должностях (например, оператор различных технических систем в Противовоздушной обороне) в современной российской армии женщин можно встретить довольно часто. Всего около 50 тыс. российских женщин служат в армии, во флоте и даже в Космических войсках, из них порядка трех тысяч занимают офицерские должности. Однако вводить призыв для женщин — это настоящая революция в системе российских вооруженных сил.





Следует отметить, что с инициативой о женщинах в рядах российской армии Москалькова выступает уже не в первый раз. В 2012 году, будучи депутатом от «Справедливой России» , она предлагала присылать девушкам, достигшим совершеннолетия, повестки в армию. По мнению тогда еще депутата, при участии женщин-военнослужащих в армии могут быть созданы специальные медицинские и психологические службы, которые сделают армию «гуманнее».

При этом женщинам необходимо предоставить ряд льгот, в частности, возможность не ночевать в казарме, поступать в учебные заведения на льготных условиях,





Военные эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» , отнеслись к инициативе Москальковой скептически. «Если вести речь о срочной службе, то это не право, а обязанность. Когда говоришь, надо выбирать слова. Иначе тебя могут просто не понять», — пояснил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

По его словам, на данный момент необходимости вводить обязательный призыв для женщин в стране нет. «Сейчас женщины-военнослужащие составляют примерно 10-12% от числа тех, кто носит форму военнослужащего российских Вооруженных сил. Они служат на вполне определенных должностях, на которых они могут выполнять служебные обязанности. Это связисты, операторы разнообразных электронных станций, и, конечно, медики. Если же вводить призыв для женщин, то возникает вопрос, на какие должности ее после призыва назначать? Ведь если она будет со срочниками, то ей, бедолаге, придется выполнять все те физические нормативы, которые выполняют призывники-мужчины.



Представим на практике, что женщину отправляют служить в артиллерию. И на какую должность ее там ставить? Заряжающего? Я не могу представить, как она будет поднимать снаряды для, скажем, установки «Гиацинт-С», которые весят по 50 кг каждый»,





Современные казармы, где проживают военнослужащие срочной службы, просто не предназначены для того, чтобы там размещались женщины, утверждает эксперт. «Представьте себе современных российских призывников. Они что, выпускники Гарварда или Йеля и говорят дамам «извольте-позвольте»? Нет, у них зачастую мат идет через слово. Ну и да, вдобавок сразу возникнет проблема, куда женщина-призывник будет ходить в туалет и где ей помыться», — отметил Тимошенко.



Не видит смысла в обязательном призыве женщин на военную службу и ветеран боевых действий в Приднестровье и Югославии, капитан в отставке Владислав Шурыгин

«Если ставить вопрос о том, может ли женщина воевать, то конечно же, может. Примеров тому в нашей истории достаточно.



Можно вспомнить так называемых «ночных ведьм» — женщин, пилотировавших легкие бомбардировщики ПО-2, которые бомбили позиции немцев по ночам во время Великой Отечественной войны. Немало было и наших девушек-снайперов, например, Людмила Паличенко, уничтожившая более 300 немецких и румынских военнослужащих во время обороны Одессы и Севастополя», — напомнил он. Однако, по словам Шурыгина, даже в самые сложные месяцы той войны женщин не назначали на наиболее тяжелые с точки зрения физических нагрузок должности, например, в пехоту или противотанковую артиллерию.



Эксперт также заявил, что в нынешней российской армии наблюдается даже «перебор» призывников-мужчин, поэтому нет необходимости призывать женщин. «Можно, женщин, конечно, полностью уравнять во всем с призывниками-мужчинами, как это было принято в Израиле. Более того, такие идеи периодически возникали в конце 1990-х годов, когда в российской армии был страшный недобор. Но сейчас после введения смешанного способа комплектования наших вооруженных сил эта проблема решена. Служить у нас идут зачастую охотно, есть даже некоторых избыток людей для срочной службы. А те женщины, которые все же очень хотят связать свою жизнь с армией, могут заключить контракт», — отметил Шурыгин.





Исторически с момента введения призыва в российскую армию при Петре I женщин брали только в порядке исключения. В годы Первой мировой войны во время тяжелого положения дел на фронте временное правительство пошло на создание так называемых «батальонов смерти», где служили женщины. Одним из инициаторов их создания стала старший унтер-офицер Мария Бочкарева, которой ранее разрешили служить с Высочайшего разрешения императора Николая II . Власти считали, что появление женских батальонов поднимет моральный дух армии.

Единственное участие в боях этих подразделений отмечено летом 1917 года в районе Молодечно в Белоруссии. Там



женщины в погонах были вынуждены отражать атаки немецкой пехоты в районе села Крево. Бои в этом районе были очень тяжелыми, но «батальон смерти» показал себя на высоте: несколько раз его военнослужащие ходили в контратаки и выбивали немцев с позиций, оставленных накануне военнослужащими-мужчинами.



По свидетельству самой Бочкаревой, из 170 человек, участвовавших в боевых действиях, батальон потерял до 30 человек убитыми и до 70 ранеными. Мария Бочкарева, сама раненная в этом бою в пятый раз, провела полтора месяца в госпитале и была произведена в чин подпоручика. А уже в августе новый главнокомандующий генерал Лавр Корнилов решает распустить женские подразделения.



В Красной, а позднее Советской армии женщины служили исключительно добровольно, как до, так и после Великой Отечественной войны. Их охотно брали, к примеру, на должности военных переводчиков и военных психологов.



Если обратиться к мировому опыту, то пока одной из немногих армий в мире, которая комплектуется как призывниками мужского пола, так и призывниками-женщинами, являются вооруженные силы Израиля. Причиной тому стали события 1947-1949 годов, когда страна была вынуждена вести войну с коалицией из восьми арабских государств одновременно. Тогда израильское руководство объявило призыв для всех граждан страны, который действует и поныне. В те годы женщины принимали самое активное участие в боевых действиях, в том числе и на передовой.



В настоящее время большинство женщин призывается в небоевые части. Тем не менее, есть примеры когда они служат в артиллерии и пограничных войсках. Существуют также пехотные части, где мужчины и женщины служат вместе, например, «Батальон Каракаль». В среднем женщины сейчас составляют 35% от общего числа солдат, проходящих срочную службу. Правда, в отличие от мужчин, они служат не 36 месяцев, а 21. «Откосить» же от армии израильтянки могут, если вышли замуж, у них родился ребенок или, например, по религиозным или этическим соображениям, но в последних двух случаях доказывать эту невозможность службы так тяжело, что проще все же провести эти месяцы с автоматом в обнимку.





Девушки в армии Израиля имеют различные льготы: они могут проводить ночной отдых в домашних условиях и являться на службу утром.

Женщины на военной службе также имеют право покрасить волосы в естественные тона и сделать маникюр прозрачным, светло-розовым или телесным лаками.



Первый триместр службы посвящен базовой подготовке, по прохождению которой каждый солдат получает свою специальность и все разъезжаются по разным дислокациям. Каждая девушка в боевых войсках должна подписать документ, в котором она обещает не иметь никаких претензий к ВС в случае проблем со здоровьем в будущем.



Девушки, прослужившие в израильской армии, отмечают, что на службе к ним относятся так же, как к парням. Разделения на мужские и женские обязанности нет. Встают они в четыре утра: в полпятого начинается построение. До самого вечера ходят по разным классам. Времени на общение, личную гигиену очень мало — только час вечером. Зарплата в боевых войсках составляет $190 в месяц. Однако девушки получают на $10 больше парней — из-за необходимости в приобретении средств личной гигиены.



С 2015 года обязательный призыв ввели в армию КНДР. Тогда страна начала испытывать недостаток военнослужащих по призыву. Все дело в том, что в тот момент в армию настал черед идти молодым корейцам, которые родились в начале 90-х годов прошлого века, когда в стране был сильный голод, который резко снизил уровень рождаемости. Впрочем, для женщин власти Северной Кореи ввели определенные послабления. В отличие от мужчин, которые служат 10 лет, срок воинской службы девушек составляет три года. В вузы же теперь в КНДР будут принимать лишь девушек, отслуживших в армии, или особенно одаренных выпускниц спецшкол, которых предполагается вообще освободить от службы. При этом из-за весьма скудных сведений о северокорейских вооруженных силах трудно сказать, на какие должности предполагается назначать призывниц. Девушек в погонах регулярно можно увидеть на многочисленных военных парадах в Пхеньяне, которые транслируются местными и международными телеканалами.



Также женщины обязаны проходить воинскую службу наравне с мужчинами в таких странах, как Бенин, Норвегия, Перу, Тайвань и Чили. В частности, в Норвегии соответствующий законопроект рассматривался с 2013 года. Предполагалось, что к 2020 году женщины должны составить 20% военнослужащих страны. Активным лоббистом закона стала нынешняя министр обороны страны Анна-Грета Стрем-Эриксен.



«Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нужны лучшие, независимо от того, кто они»,— сказала она в обосновании принятия данного изменения.





В 2014 году документ был принят. По закону, женщины в возрасте от 19 до 44 лет подлежат обязательному призыву на воинскую службу на срок от 7 до 19 месяцев. В 2016 году состоялся первый призыв для родившихся в 1997 году. Таким образом Норвегия стала первой страной НАТО , где ввели обязательный призыв для женщин.



Закон допускает обоснованный отказ как мужчины, так и женщины от прохождения службы по мотивам вероисповедания или убеждения. Норвежек призывают во все виды вооруженных сил: сухопутные войска, военно-морские силы, ВВС и войска территориальной обороны. Следует отметить, что инициатива министра обороны нашла широкую поддержку в обществе, причем в первую очередь среди женщин, желающий пройти военную службу. По их словам, современная норвежская армия играет роль социального лифта, где можно обзавестись связями, необходимыми в дальнейшей жизни, а также получить некоторые специальности. В нынешних норвежских вооруженных силах существуют многочисленные профессиональные курсы, бесплатные для военнослужащего, которые позволяют в будущем определиться с профессией. Кроме того, запись в резюме о прохождении воинской службы делает привлекательным будущего сотрудникам для работодателей. В 2016 году The Washington Post сообщил, что аналогичный закон может быть принят в соседней Швеции.

Женщин призывают и в армии некоторых государств Южной Америки. Например, в Перу их стали призывать с 1993 года, а с 1997 года они получили право занимать командные должности, а также руководящие должности в полиции и иных силовых структурах.



Призывают женщин и в вооруженные силы Чили. На Кубе формально женщины имеют право не служить в армии, однако в стране ведется активная пропаганда, направленная на то, чтобы они шли туда добровольно. Кроме того, призывают женщин в армии двух африканских государств: Бенина и Эритреи. В последней это связано с тем, что при маленькой территории и численности населения ей почти постоянно приходится вести те или иные боевые действия или же противодействовать чрезвычайным ситуациям. Эритрейки, так же, как и эритрейцы, проводят в вооруженных силах как минимум 18 месяцев, но срок службы продлевается при введении в государстве режима чрезвычайного или военного положения, что нередко случается.