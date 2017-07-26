Кобзон о лишении звания почетного гражданина Славянска: они опоздали

На сессии горсовета Славянска принято решение лишить знаменитого певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания почетного гражданина этого города. Как передают украинские СМИ, за это решение высказались 23 депутата, двое в этом голосовании не участвовали.

Инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина Славянска, как следует из пояснительной записки, поступила от местных общественных организаций.

Иосиф Кобзон был почетным гражданином Славянска с 1999 года. Отменить присвоение звания Кобзону предлагали в 2014 и 2015 годах, однако тогда депутаты горсовета Славянска отказались рассматривать данный вопрос, пишет Газета.Ru

Сам артист, комментируя это решение украинских депутатов, заявил, что оно его не волнует.

По словам Кобзона, его не интересует территория, "которая находится под властью марионеток и национал-радикалов", и он сам не хотел бы быть почетным гражданином такой территории.

"Поэтому я заявил о том, что сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина", — пояснил артист.

"Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует", — цитирует РИА Новости слова Кобзона.

Ранее советский и российский артист, юность которого прошла на Украине (которая тогда была частью СССР), был лишен званий почетного гражданина Днепропетровска (ныне Днепр), а также Полтавы и Краматорска.

Ранее Иосиф Кобзон заявил, что готов отказаться от всех званий, лишь бы прекратили стрелять на востоке Украины.