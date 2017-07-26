Москалькова высказалась за призыв девушек в армию

Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в Вооруженных силах России, уверена уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова

По ее словам, на адрес омбудсмена регулярно приходя жалобы от представительниц прекрасного пола, желающих освоить военные специальности.

«Думаю, что ситуацию в данной сфере нужно менять», — отметила Москвалькова.

В рамках мероприятия запланировано проведение семи тематических смен: «Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей», «Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса», «Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов», «Молодые парламентарии и политические лидеры», «Молодые политологи и социологи», «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ», «Молодые специалисты транспортной отрасли».