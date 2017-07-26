Косачев призывал подготовить болезненный ответ на новые санкции США

По его мнению, Москва должна подготовить болезненный ответ на действия Вашингтона.

"Надежда умирает последней, но она умирает. Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда", - написал Косачев.

Сенатор посоветовал не суетиться.

"Что делать? Первое - не суетиться. Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон. Второе - готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев", - считает он.

Ранее палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов — 419 против трех — проголосовала в поддержку закона, закрепляющего, среди прочего, действующие индивидуальные и секторальные американские санкции в отношении России.