"Известия": в Думе намерены ужесточить наказания для стритрейсеров



Госдуме появилась рабочая группа, целью которой является выработка мер наказания уличных гонщиков (стритрейсеров) и агрессивных водителей, первое заседание состоится уже в среду. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на главу новой рабочей группы, зампреда думского комитета по безопасности Анатолия Выборного.



По словам политика, в работе группы примут участие представители МВД Генпрокуратуры и общественных организаций. "Основной целью для нас является изучение правоприменительной практики по этому явлению. Нужно разобраться, что беспокоит правоохранителей и водителей, чтобы получился полноценный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы должны максимально объективно подойти к вопросу и в дальнейшем - к совершенствованию законодательства в этой области", - рассказал парламентарий изданию.

Выборный рассказал, что среди уже поступивших предложений - введение ответственности за организацию и участие в уличных гонках, не соответствующих правилам проведения спортивно-массовых мероприятий. Также предлагается дополнить понятие "Хулиганство" в ст. 213 УК РФ понятиями "агрессивное поведение" и "грубое нарушение общественного порядка при управлении транспортным средством". При этом гонщикам не хотят полностью запрещать участие в опасных соревнованиях: вместо этого рассматривается создание специальных трасс для стритрейсеров на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Итоги работы группа представит в начале осенней сессии.





Ранее ввести уголовную ответственность (вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет) за грубое нарушение общественного порядка при управлении автомобилем предложил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов . В марте сенатор внес проект закона в Госдуму.

В настоящее время по статье 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство") наказывается "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти или вражды. Законопроектом сенатора предполагается расширить этот список, включив в него правонарушение, совершенное "при управлении транспортным средством".



Согласно УК, хулиганство наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.