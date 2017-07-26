В Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций

"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени", — сказал Слуцкий журналистам.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.