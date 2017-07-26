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В Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций

В Госдуме прокомментировали расширение антироссийских санкций
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Расширение антироссийских санкций подрывает возможность восстановления российско-американских отношений и осложняет их еще больше, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени", — сказал Слуцкий журналистам.
Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.
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Комитет госдумы по международным делам Госдума
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