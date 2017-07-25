Президент Турции отверг беспокойство США о покупке С-400 у России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг беспокойство США относительно покупки системы противоракетной обороны С-400 у России, сообщает агентство Anadolu.

«Почему это должно беспокоить? Каждая страна должна принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что переговоры по покупке С-400 «в значительной степени» завершены.

«Есть ошибочные сообщения СМИ. Они не покупали систему противовоздушной обороны С-400 у России. И это было бы проблемой, если бы они сделали это, но этого все еще не произошло», — сказал Данфорд.