МИД назвал «натовских пропагандистов» дилетантами



Министерство иностранных дел России опубликовало критический разбор «неточностей в визуальной составляющей» фильма НАТО о «лесных братьях». Обращаясь в Facebook к «натовским пропагандистам», МИД пояснил, что фильм анализировался при участии «друзей из российских клубов военно-исторической реконструкции и военных историков». В итоге был сделан вывод о «низкопробности показанного материала и его несоответствии исторической правде». МИД приводит выводы «экспертного заключения по вопросам использованию форменной одежды» в фильме, указывая на многочисленные ошибки в форме бойцов ВВ НКВД (с полным списком можно ознакомиться по ссылке). «Остается констатировать, что авторы ролика продемонстрировали незнание униформы военнослужащих Внутренних войск НКВД СССР. Вряд ли можно ожидать соблюдения исторической правды от такого рода дилетантов», - говорится в сообщении.

Напомним, недавно НАТО попыталось восхвалить так называемых «лесных братьев» - прибалтийских борцов с советскими войсками, которые состояли в основном из полицаев, сотрудников оккупационной администрации, солдатов СС. Это вызвало гневную реакцию у представителей Москвы.