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Песков прокомментировал сообщения о стягивании войск России к границам Украины

Кремль ответил на сообщения о войсках у границ Украины
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Россия вправе менять расположение вооруженных сил на своей территории в соответствии с определенными целями и задачами. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемом усилении группировки российских войск у границы с Украиной, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны», — сказал представитель Кремля.
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