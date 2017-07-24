Поклонская записала видеообращение Тулееву



Видеообращение Поклонской выложил на своей страничке в Facebook депутат ГД от Кемеровской области Антон Горелкин

"Аману Гумировичу, прежде всего, хотелось бы пожелать духовных сил и здоровья, чтобы он быстрее вернулся к выполнению своих должностных обязанностей. Для своего субъекта он является неким символом, гарантом стабильности и благополучия для людей. Такой период времени, который он занимает указанную должность, как раз-таки и свидетельствует о том, что люди ему доверяют, люди ему верят, любят и уважают. Поэтому я ему желаю быстрее возвращаться, приобрести много духовных сил и поддержки, а также крепкого здоровья. Желаю всего самого только наилучшего!" — сказала Поклонская.



Ранее представители администрации Кузбасса сообщали, что состояние Тулеева, который в мае перенес операцию на позвоночнике и продолжает курс реабилитации в московской клинике, стабильное, самочувствие хорошее.



Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес операцию на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.



После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации.