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В Брюсселе готовы признать недействительными антироссийские санкции США - СМИ
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Евросоюз может потребовать у главы США Дональда Трампа письменное заверение о том, что введенные против России меры отвечают интересам Евросоюза, в противном случае Европа должна быть готова признать американские санкции недействительными на территории ЕС. Глава Еврокомиссии призвал срочно обсудить ответ Европейского союза на возможное введение США санкций против России, в связи чем созывает заседание комиссии, об этом сообщает газета Financial Times.
По данным, которые издание получило из документов Еврокомиссии, Брюссель должен подготовиться к экстренному введению мер на тот случай, если принятые Соединенными Штатами антироссийские санкции не будут учитывать европейские интересы. Для уверенности Евросоюз может потребовать у главы США Дональда Трампа письменное заверение о том, что введенные против России меры отвечают интересам Евросоюза. В противном случае Европа должна быть готова признать американские санкции недействительными на территории Европейского союза, утверждается в материале.
Ранее сообщалось, что Трамп поддерживает новые санкции против России, КНДР и Ирана, как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По словам пресс-секретаря, жесткие санкции против РФ будут вводиться до тех пор, пока ситуация на Украине не будет полностью урегулирована.
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