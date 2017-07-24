В Брюсселе готовы признать недействительными антироссийские санкции США - СМИ

Евросоюз может потребовать у главы США Дональда Трампа письменное заверение о том, что введенные против России меры отвечают интересам Евросоюза, в противном случае Европа должна быть готова признать американские санкции недействительными на территории ЕС. Глава Еврокомиссии призвал срочно обсудить ответ Европейского союза на возможное введение США санкций против России, в связи чем созывает заседание комиссии, об этом сообщает газета Financial Times

По данным, которые издание получило из документов Еврокомиссии, Брюссель должен подготовиться к экстренному введению мер на тот случай, если принятые Соединенными Штатами антироссийские санкции не будут учитывать европейские интересы. Для уверенности Евросоюз может потребовать у главы США Дональда Трампа письменное заверение о том, что введенные против России меры отвечают интересам Евросоюза. В противном случае Европа должна быть готова признать американские санкции недействительными на территории Европейского союза, утверждается в материале.