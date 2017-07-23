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Жириновский попросил Рогозина помочь с ремонтом «Ё-мобиля»
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский решил привлечь правительство к ремонту своего «Ё-мобиля». Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Дмитрию Рогозину.
Жириновский пожаловался, что у автомобиля сломалась батарея, которой нет в серийном производстве. Политик не смог найти специалистов, которые бы смогли исправить поломку.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, вице-премьер Дмитрий Рогозин принял просьбу к сведению. В неофициальном разговоре с главой Минпромторга он якобы предложил отправить машину на «Уралвагонзавод», чтобы на «Ё-мобиле» появились «гусеницы и пушка». Денис Мантуров отшутился, что доведет просьбу до предприятия.
Жириновский сообщал о поломке автомобиля в январе 2015 года, уточняет «Интерфакс». По словам политика, один экземпляр остается у него, второй – у бизнесмена Михаила Прохорова, а владелец третьего неизвестен.
Ранее Жириновский предлагал начало учебного года на 1 октября. Однако это предложение не нашло поддержки, а эксперты назвали идею «самопиаром».
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