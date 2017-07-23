Жириновский попросил Рогозина помочь с ремонтом «Ё-мобиля»

Жириновский пожаловался, что у автомобиля сломалась батарея, которой нет в серийном производстве. Политик не смог найти специалистов, которые бы смогли исправить поломку.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, вице-премьер Дмитрий Рогозин принял просьбу к сведению. В неофициальном разговоре с главой Минпромторга он якобы предложил отправить машину на «Уралвагонзавод» , чтобы на «Ё-мобиле» появились «гусеницы и пушка». Денис Мантуров отшутился, что доведет просьбу до предприятия.

Жириновский сообщал о поломке автомобиля в январе 2015 года, уточняет «Интерфакс» . По словам политика, один экземпляр остается у него, второй – у бизнесмена Михаила Прохорова , а владелец третьего неизвестен.

Ранее Жириновский предлагал начало учебного года на 1 октября. Однако это предложение не нашло поддержки, а эксперты назвали идею «самопиаром».