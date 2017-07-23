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Российская Газета

ВС США: Россия - это наиболее серьезная угроза

ВС США назвали самую мощную из «угрожающих» Вашингтону стран
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Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия имеет наибольший потенциал в военной сфере среди стран, вызывающих опасение у Вашингтона.
Данфорд назвал РФ наиболее серьезной угрозой. Об этом сообщает ТАСС.
Также к странам-угрозам председатель КНШ причислил Северную Корею, Иран и Китай. По его словам, из них Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере.
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