ВС США: Россия - это наиболее серьезная угроза

Данфорд назвал РФ наиболее серьезной угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

Также к странам-угрозам председатель КНШ причислил Северную Корею, Иран и Китай. По его словам, из них Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере.