Обратившаяся к Путину студентка о разрешении обучаться в ЦМШ по двум специальностям: я счастлива

Студентка центральной музыкальной школы при Московской консерватории (ЦМШ) Мария Андреева , обратившаяся к президенту России во время передачи «Недетский разговор с Владимиром Путиным », прокомментировала разрешение обучаться по двум специальностям бесплатно.

«О том, что мне разрешат учиться на двух специальностях бесплатно, я узнала всего несколько минут назад. Мне пришло сообщение от педагога, который со мной занимается. Я безумно счастлива. Потому что для моей семьи это очень большие деньги», — сказала Андреева в беседе с kp.ru

Кроме того, студентка рассказала о своих впечатлениях от «Недетского разговора».

«Мы знали, что будет встреча. И я решила, что если выпадет случай, спрошу именно про второе образование. Потому что у меня много знакомых, у которых ровно такие же проблемы», — сказала она.

21 июля воспитанница «Сириуса» по направлению «Музыка» Мария Андреева рассказала Путину, что учится в ЦМШ и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно. При этом за обучение скрипке плата не взимается, а курс фортепьяно — платный, хотя предметы, кроме специальности, совпадают.