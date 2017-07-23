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Обратившаяся к Путину студентка о разрешении обучаться в ЦМШ по двум специальностям: я счастлива
Студентка центральной музыкальной школы при Московской консерватории (ЦМШ) Мария Андреева, обратившаяся к президенту России во время передачи «Недетский разговор с Владимиром Путиным», прокомментировала разрешение обучаться по двум специальностям бесплатно.
«О том, что мне разрешат учиться на двух специальностях бесплатно, я узнала всего несколько минут назад. Мне пришло сообщение от педагога, который со мной занимается. Я безумно счастлива. Потому что для моей семьи это очень большие деньги», — сказала Андреева в беседе с kp.ru.
Кроме того, студентка рассказала о своих впечатлениях от «Недетского разговора».
«Мы знали, что будет встреча. И я решила, что если выпадет случай, спрошу именно про второе образование. Потому что у меня много знакомых, у которых ровно такие же проблемы», — сказала она.
21 июля воспитанница «Сириуса» по направлению «Музыка» Мария Андреева рассказала Путину, что учится в ЦМШ и совмещает два инструмента: скрипку и фортепьяно. При этом за обучение скрипке плата не взимается, а курс фортепьяно — платный, хотя предметы, кроме специальности, совпадают.
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