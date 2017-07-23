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Российская Газета

Глава АНБ предложил пока не создавать кибергруппу с РФ

Глава АНБ предложил не создавать кибергруппу с РФ
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Сейчас не лучшее время для создания российско-американской совместной группы по кибербезопасности. Об этом заявил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США и киберкомандования адмирал Майкл Роджерс.
"Если говорить о моих взглядах по этому поводу, я бы сказал, что сейчас, вероятно, не самое лучшее время, чтобы этим (созданием совместной группы) заниматься", - сказал он на форуме по безопасности в штате Колорадо.
В то же время, как отметил Роджерс, создание данной группы в перспективе, возможно, не самое плохое решение, передает РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп также усомнился в целесообразности создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, о которой говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Данный вопрос поднимался в ходе встречи двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге.
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