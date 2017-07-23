Глава АНБ предложил пока не создавать кибергруппу с РФ

"Если говорить о моих взглядах по этому поводу, я бы сказал, что сейчас, вероятно, не самое лучшее время, чтобы этим (созданием совместной группы) заниматься", - сказал он на форуме по безопасности в штате Колорадо.

В то же время, как отметил Роджерс, создание данной группы в перспективе, возможно, не самое плохое решение, передает РИА Новости