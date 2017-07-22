Республиканцы и демократы договорились по санкциям против РФ

Американские республиканцы и демократы в конгрессе достигли договоренности по законопроекту о новых санкциях в отношении России, передает Reuters

Сенатор-демократ Бен Кардин , создатель законопроекта, заявил, что соглашение о принятии законопроекта достигнуто после «сложных переговоров».

«Почти единый конгресс готов послать президенту [России Владимиру] Путину ясное послание от имени американского народа и наших союзников, и нам нужен президент [США Дональд] Трамп, чтобы помочь доставить это сообщение», — подчеркнул глава комитета сената по международным отношениям.

Как отметил лидер демократов в сенате Чак Шумер , законопроект о санкциях «необходим».

«Я ожидаю, что палата представителей и сенат будут оперативно действовать по поводу этого законопроекта, на основе широкой двухпартийной поддержке и отправят его на стол президенту», — подчеркнул он.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных на основании указов экс-президента США Барака Обамы в связи с конфликтом на востоке Украины и присоединением Крыма к России.

Туда же входят и санкции в отношении граждан России, подозреваемых в кибератаках на американские политические институты.

В законопроект также включена статья, согласно которой США продолжат выступать против реализации проекта «Северный поток — 2» и придают приоритетное значение экспорту американского сырья на рынки Европы.