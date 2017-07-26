В Белом доме рассказали, что Трамп думает о новых санкциях против России

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента", — говорится в заявлении Сандерс.

Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против трех указанных стран, законопроект предстоит рассмотреть сенату.

Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы . Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Палата представителей проголосовала за законопроект 419 голосами против 3. Более ранняя версия законопроекта, которая больше не рассматривается, была одобрена сенатом 97 голосами из 100. Если подобный законопроект будет принят сенатом с аналогичным счетом, у конгресса будет более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возражения президента против законопроекта.