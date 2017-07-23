NYT: Конгрессмены проигнорировали доводы Трампа о необходимости свободы в вопросе санкций

Трампа не услышали



Как отмечает издание, тот факт, что в Палате представителей намерены проголосовать по законопроекту 25 июля, является "открытым игнорированием доводов Белого дома относительно того, что президент Трамп нуждается в свободе действий для реализации дипломатических инициатив с Москвой".



"Новый законопроект резко ограничивает возможности президента отменять санкции или приостанавливать их действие", - констатируется в материале.





Газета указывает, что вскоре Трамп "может оказаться перед трудным выбором: наложить вето на законопроект, и это повлечет за собой новые обвинения в том, что он выполняет указания президента России Владимира Путина , или подписать законопроект, введя санкции, которые ненавистны его администрации".

Издание приводит мнение двух чиновников из Белого дома, которые отметили, что не представляют, чтобы американский лидер наложил вето на законопроект в текущей политической ситуации. Вместе с тем в статье подчеркивается, что однозначных официальных заявлений на этот счет не поступало, а Трамп склонен совершать поступки, которые вызывают у многих удивление.



Без свободы маневра



The New York Times отмечает, что законопроект, вероятнее всего, в конечном счете будет принят обеими палатами. По словам опрошенных журналистами официальных лиц, в этом случае "Трамп, по сути, окажется в оковах - у него не будет полномочий ослаблять или вводить санкции так, как он считает нужным".



Газета напоминает, что в законопроекте, по которому будут голосовать члены Палаты представителей, имеются "лишь небольшие изменения по форме и сути", по сравнению с той его версией, которую ранее одобрил Сенат.





Ранее в субботу в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) ТАСС в Вашингтоне подтвердили, что голосование по законопроекту состоится во вторник, 25 июля. Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу.

Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.



По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный комплекс мер.



Положения законопроекта



В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом в июне.



Он, в частности, включает требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.





Законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Документ также касается ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках на американские политические институты.



Если законопроект в итоге будет принят Палатой представителей, а затем окончательно одобрен Сенатом и подписан президентом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле это сделать не сможет.



Агентство Associated Press в субботу со ссылкой на свои источники сообщало, что у сенаторов-республиканцев может вызвать вопросы инициатива Палаты представителей объединить законопроект о санкциях в отношении России с проектом документа об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР.

Лидер демократического меньшинства в нижней палате Нэнси Пелоси уже высказала обеспокоенность в связи с предложенным включением санкций против КНДР в законопроект, касающийся РФ, так как это "приведет к процедурным задержкам в Сенате". Она предложила отдельно отправить законопроект по КНДР в верхнюю палату, чтобы та успела одобрить антироссийские санкции до августовских каникул.