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Конгресс США намерен запретить Трампу возвращать РФ дипсобственность
Президент США Дональд Трамп может лишиться полномочий по возвращению России ее дипсобственности, заблокированной предыдущей американской администрацией. Такое положение содержится в тексте законопроекта, который был согласован в субботу двухпартийной группой конгрессменов США. Голосование по законопроекту намечено на 25 июля, после чего он в случае вероятного одобрения обеими палатами ляжет на стол хозяину Белого дома.
Документ в целом обязывает Трампа согласовывать с конгрессом любое возможное смягчение действующих санкций против России, введенных после кризиса на Украине в 2014 году и из-за приписываемых Москве попыток влияния на выборы в США в 2016 году.
Однако распространение этого обязательства и на вопрос с дипсобственностью оговорено отдельно. Законопроект предписывает Трампу запрашивать санкцию законодателей в случае попытки вернуть России доступ к принадлежащим ей дачным комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке. С учетом доминирующей на Капитолийском холме точки зрения о том, что РФ причастна к кибератакам на избирательные институты в США, согласие законодателей на возврат собственности в обозримой перспективе выглядит маловероятным.
Напомним, что в Россия и США активно вели консультации по этому вопросу. На минувшей неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон провели очередной раунд переговоров на фоне все более настойчивых призывов Москвы к Вашингтону вернуть дипсобственность.
Доступ к двум дачным комплексам, принадлежащим правительству РФ, был заблокирован администрацией Барака Обамы 30 декабря 2016 в рамках пакета санкций за бездоказательно приписываемые Москве попытки влияния на предвыборную кампанию в США. В России называли эти действия противоречащими Венской конвенции и нарушающими право собственности, закрепленное в законодательстве США. Москва также отвергала инсинуации о причастности к указанным кибератакам. Президент РФ Владимир Путин на тот момент принял решение не отвечать зеркально, а действовать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа.
Трамп, изначально назвавший решение российского лидера "отличным ходом", на фоне антироссийской истерии в Вашингтоне пока не пошел на возврат дипсобственности, однако госдепартамент США открыл канал консультаций с Россией по этому вопросу.
В результате российская сторона стала напоминать, что оставляет за собой право на зеркальные меры, если вопрос не будет решен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова давала понять, что Москва может пойти на изъятие дипломатических дач США в России.
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