Конгресс США намерен запретить Трампу возвращать РФ дипсобственность

Президент США Дональд Трамп может лишиться полномочий по возвращению России ее дипсобственности, заблокированной предыдущей американской администрацией. Такое положение содержится в тексте законопроекта, который был согласован в субботу двухпартийной группой конгрессменов США. Голосование по законопроекту намечено на 25 июля, после чего он в случае вероятного одобрения обеими палатами ляжет на стол хозяину Белого дома.

Документ в целом обязывает Трампа согласовывать с конгрессом любое возможное смягчение действующих санкций против России, введенных после кризиса на Украине в 2014 году и из-за приписываемых Москве попыток влияния на выборы в США в 2016 году.



Однако распространение этого обязательства и на вопрос с дипсобственностью оговорено отдельно. Законопроект предписывает Трампу запрашивать санкцию законодателей в случае попытки вернуть России доступ к принадлежащим ей дачным комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке. С учетом доминирующей на Капитолийском холме точки зрения о том, что РФ причастна к кибератакам на избирательные институты в США, согласие законодателей на возврат собственности в обозримой перспективе выглядит маловероятным.





Напомним, что в Россия и США активно вели консультации по этому вопросу. На минувшей неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон провели очередной раунд переговоров на фоне все более настойчивых призывов Москвы к Вашингтону вернуть дипсобственность.



Доступ к двум дачным комплексам, принадлежащим правительству РФ , был заблокирован администрацией Барака Обамы 30 декабря 2016 в рамках пакета санкций за бездоказательно приписываемые Москве попытки влияния на предвыборную кампанию в США. В России называли эти действия противоречащими Венской конвенции и нарушающими право собственности, закрепленное в законодательстве США. Москва также отвергала инсинуации о причастности к указанным кибератакам. Президент РФ Владимир Путин на тот момент принял решение не отвечать зеркально, а действовать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа.



Трамп, изначально назвавший решение российского лидера "отличным ходом", на фоне антироссийской истерии в Вашингтоне пока не пошел на возврат дипсобственности, однако госдепартамент США открыл канал консультаций с Россией по этому вопросу.