Опубликован законопроект о санкциях США против России

Конгресс США обнародовал законопроект по санкциям в отношении России и Ирана, голосование по которому намечено на 25 июля.

Сенат конгресса США одобрил текст законопроекта 15 июня. В нем предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до двух недель, а компании нефтегазового сектора — до 30 дней.

В нем также прописано, что глава Белого дома имеет право наложить санкции на лиц, которые хотят вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно. Ограничительные меры также могут быть наложены на лиц, которые собираются предоставить российским проектам услуги, технологии или оказать информподдержку. В то же время в законопроекте содержится положение о том, что газопровод «Северный поток - 2» вредит энергобезопасности Евросоюза и Украины, поэтому США должны противодействовать его строительству.