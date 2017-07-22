Путин рассказал о встрече со школьниками

«Большое удовольствие было с ними общаться, послушать, чем они живут, чем дышат, как строятся их представления о своем собственном будущем, о будущем тех направлений, которыми они занимаются», — сказал он.

Путин отметил, целеустремленность школьников, понимание собственного будущего, к которому они последовательно стремятся.

В субботу, 21 июля, глава государства провел «Недетский разговор» с воспитанниками сочинского образовательного центра. В ходе двухчасовой беседы с президентом школьники обсудили множество тем, поговорив про выборы, экономику и уклонение от армии.