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Экс-директор ЦРУ считает нужным диалог с Россией по противодействию террору
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан считает полезным диалог с РФ по противодействию терроризму.
"Я много раз обжигался на русских, которые говорили и обещали одно, а делали прямо противоположное. Но я считаю, что нам важно поддерживать диалог с русскими по борьбе с терроризмом", — сказал Бреннан, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.
При этом он назвал "абсурдным" диалог по кибербезопасности, который велся при прошлой администрации. "У нас с ними был диалог в бытность администрации Обамы по кибербезопасности, но ничего такого, что бы помогло предотвратить кибервзломы в избирательную систему. Это было просто абсурдно", — заявил Бреннан.
"Но я не думаю, что мы должны прекращать этот диалог. Есть обсуждения, которые касаются норм и стандартов, и я думаю, они могут быть продуктивны", — сказал Бреннан.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Расследование также ведет специально назначенный прокурор. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
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