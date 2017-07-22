Сешнс обсуждал с Кисляком предвыборную кампанию Трампа, сообщила WP

По заявлениям анонимов, американская разведка якобы перехватила два разговора между Кисляком и Сешнсом, в ходе которых, как утверждается, они обсуждали темы, связанные с предвыборной кампанией кандидата-республиканца Трампа. По словам одного из источников, между нами состоялся разговор "по существу" касательно позиций Трампа в отношении России, а также перспектив двусторонних отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для РФ" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.

В среду в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Президент Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.