Путин рассказал о возможном преемнике

В ходе "Недетского разговора" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос, есть ли у него политический преемник. Глава государства ответил, что общая политическая практика заключается в том, что если лидер уходит, то, как правило, он обществу кого-то презентует в качестве потенциального преемника, который может возглавить страну или, например, партию.

"Это "общая политическая практика", - заметил президент. При этом он подчеркнул, что только народ должен определять, кто возглавит страну. Ведь об этом гласит Конституция страны, напомнил президент.

Ранее Путин сказал детям, что не определился, пойдет ли на следующие выборы президента в качестве кандидата.