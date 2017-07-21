Путин рассказал, почему отказался от зонта 22 июня



Владимир Путин заявил, что ему «просто в голову не пришло» взять зонт, когда начался дождь во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата. Слова президента России передаёт портал LIFE.

«Во-первых, у дождя есть такое свойство — он может начаться неожиданно. Во-вторых, я не считаю, что те, кто стояли с зонтами, проявили какое-то неуважение, нарушили какой-то протокол. Мне даже в голову не пришло, что можно встать под зонт, когда началось возложение венка. Я не принимал никакого решения — мне просто в голову не пришло. Не сахарный, не растаю», - заявил Путин.



Своё заявление Путин сделал на встрече с детьми из сочинского образовательного центра «Сириус». 22 июня 2017 года в День памяти и скорби Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата во время сильнейшего ливня. Глава государства принимал участие в церемонии без зонта.