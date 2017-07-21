Путин раскрыл свой псевдоним

Президент России Владимир Путин проводит "Недетский разговор" с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи. Глава государства рассказал, когда пользовался псевдонимом. "Я когда в разведшколе учился, у меня был псевдоним "Платов", - сказал Путин.

"Сейчас для меня пользоваться псевдонимом - просто нелепо, - продолжил президент. - Так что никакого ника. Кстати, это нормально было бы для всех. Зачем прятаться?".

Ранее Путин рассказал о своем отношении к соцсетям.