Германия и Франция составили список районов Донбасса для разведения сил



ФРГ и Франция в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам разговора "четверки".

"Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список", — говорится в заявлении, распространенном ведомством канцлера ФРГ.



Лидеры формата также поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы "определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа". Речь также шла о разведении сил в трех " пилотных зонах", о которых было принято рамочное решение на уровне трехсторонней контактной группы 21 сентября 2016 года.