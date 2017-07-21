В ЦРУ заявили о желании сотрудничать с РФ в борьбе с террористами

В Центральном разведывательном управлении ( ЦРУ ) США надеются на сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом. Позицию ведомства озвучил его директор Майк Помпео, выступивший на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).

"Скажу прямо, я надеюсь, что есть области, где мы можем заниматься борьбой с терроризмом совместно с русскими. Я над этим усердно работаю", - цитирует РИА Новости слова главы ЦРУ.

Помпео считает, что если у Москвы есть сведения, которые помогут бороться с терроризмом, он "не просто имеет право, а обязан работать" с ней.