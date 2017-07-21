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Российская Газета

В ЦРУ заявили о желании сотрудничать с РФ в борьбе с террористами

ЦРУ хочет сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом
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В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США надеются на сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом. Позицию ведомства озвучил его директор Майк Помпео, выступивший на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
"Скажу прямо, я надеюсь, что есть области, где мы можем заниматься борьбой с терроризмом совместно с русскими. Я над этим усердно работаю", - цитирует РИА Новости слова главы ЦРУ.
Помпео считает, что если у Москвы есть сведения, которые помогут бороться с терроризмом, он "не просто имеет право, а обязан работать" с ней.
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