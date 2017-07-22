Источник сообщил о готовности Конгресса США принять новые антироссийские санкции

Подразумевающий введение новых санкций против России законопроект может быть принят Палатой представителей Конгресса США уже на следующей неделе. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает ТАСС , ссылаясь на осведомленный источник в Конгрессе.

«Я ожидаю, что мы примем законопроект с санкциями против России на следующей неделе», — рассказал собеседник агентства.

18 июня газета Politico со ссылкой на источник в аппарате президента США написала, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Трампа.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.