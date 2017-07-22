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Источник сообщил о готовности Конгресса США принять новые антироссийские санкции
Фото: Jim Lo Scalzo / Reuters
Подразумевающий введение новых санкций против России законопроект может быть принят Палатой представителей Конгресса США уже на следующей неделе. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на осведомленный источник в Конгрессе.
«Я ожидаю, что мы примем законопроект с санкциями против России на следующей неделе», — рассказал собеседник агентства.
20 июля сообщалось, что несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским сенатом в июне. В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации MasterCard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar. Противниками законопроекта также являются европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.
18 июня газета Politico со ссылкой на источник в аппарате президента США написала, что Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в палате представителей к внесению в законопроект о новых антироссийских санкциях поправок, выгодных администрации Трампа.
14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.
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