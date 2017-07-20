

Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что выводы рейтинга о положении пенсионеров в России являются верными и назвал ряд проблем пенсионной системы страны, сообщает "Интерфакс".

"Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год", - сказал он.



Нилов отметил, что был принят проект закона, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, но "россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой, или из Пенсионного фонда в негосударствнный пенсионный фонд".



Он подчеркнул, что фонды пользуются юридической неграмотностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются.



"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", - уточнил Нилов.



Кроме того, он указал, что вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам до сих пор не решен.



Ранее сообщалось, что в рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis Россия числится одной из самых некомфортных для пенсионеров стран мира. По версии индекса, в который вошли 43 страны, Россия заняла 40-ю строчку.