В России ввели запрет на VPN и Tor

Госдума 21 июля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий средства обхода интернет-блокировок. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным РБК, поправки в закон «О защите информации» одобрили 373 депутата, два проголосовали против и еще два воздержались.

«Справедливой России» и КПРФ. Первое чтение инициатива прошла 23 июня, а второе – 19 июля. Закон вступит в силу 1 ноября 2017 года. Поправки были внесены группой депутатов от фракций «Единой России»

В документе идет речь об анонимайзерах и сервисах VPN. Под действие закона попадут все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet.

Если сервисы VPN откажутся блокировать доступ к запрещенной в России информации, их самих ждет блокировка. Также из поправок следует, что Роскомнадзор получит право блокировать сайты с данными о средствах обхода блокировок.

Документ также обязывает операторов поисковиков прекращать выдачу на территории России ссылок на информационные ресурсы, включенные в черный список.