"Ночные волки" спровоцировали международный скандал

Власти Литвы раскритиковали встречи байкеров из «Ночных волков» с литовскими школьниками. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что школьники, отдыхавшие в подмосковном лагере, попали под влияние «мягкой силы» России. Он подчеркнул, что «властям следовало бы воздержаться от таких миссий» по отправке детей на отдых в РФ.

Мэр Плунгеского района Литвы Аудрюс Клишонис уже назвал ошибкой участие литовских детей в программе детского лагеря в России, отмечает Delfi. «Я приношу извинения в связи с тем, что дети Плунге и их летние каникулы были вовлечены в мероприятие с явно пропагандистскими признаками. С нашими детьми по программе обмена в Красногорск ездили представители самоуправления, которые должны были осуществлять надзор за тем, чтобы каникулы детей не были политизированы. К сожалению, этого не было», - пояснил он.

Речь идет о группе школьников из литовского города Плунге, которые по приглашению из Красногорска с 1 по 12 июля находилась в летнем лагере. Подростки посетили музей Великой Отечественной войны и встретились с байкерами.

Пограничники Литвы и Польши несколько раз не пропускали «Ночных волков», когда они отправлялись в праздничный заезд в честь Дня победы.