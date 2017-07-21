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Трамп внес кандидатуру посла США в России на утверждение сената

Трамп внес в сенат кандидатуру посла США в России
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Президент США Дональд Трамп направил на рассмотрение американского сената кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщает Белый дом.
Профильный комитет и полная сессия сената рассмотрят кандидатуру Хантсмана в ближайшее время.
Также глава государства выдвинул кандидатуру действующего посла США в Турции Джона Басса на соответствующий пост в Афганистане.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман является большим профессионалом.
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МИД
Джон Хантсман Джон Басс Дональд Трамп Сергей Рябков
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