РИА Новости Экс-глава разведки в США боится, что Трамп "сделает Россию вновь великой"

На конференции по безопасности в Колорадо ведущий спросил Клэппера, воспринимает ли Трамп "российскую угрозу" серьезно.





"Трудно сказать. Я порой задаюсь вопросом, не хочет ли он сделать Россию вновь великой. Иногда я на самом деле задаюсь вопросом, воспринимает ли он это серьезно и ясно, как (директор нацразведки) Дэн Коутс и (директор ЦРУ ) Майк Помпео", — сказал Клэппер.



Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Расследование также ведет специально назначенный прокурор. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".

Лозунг "Сделаем Америку снова великой" был одним из основных во время предвыборной кампании Трампа.