Режиссёр фильма «Крым» обратился к властям Украины с открытым письмом



Режиссёр фильма «Крым» Алексей Пиманов в открытом письме обратился к киевским властям с просьбой выдать фильму прокатное удостоверение на территории Украины.

В письме Пиманов рассказывает, кому и чему посвящён фильм.



«Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели на Украине!





Хочется, чтобы этот фильм посмотрели, прежде всего, простые украинцы. И может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на Востоке Украины вот уже три года!» — цитирует РИА Новости текст письма.

Режиссёр выразил надежду, что придёт, наконец, понимание того, что в этой войне не может быть победителя.



«P.S. Прошу считать это письмо официальным обращением к правительству Украины с просьбой выдать фильму «Крым» прокатное удостоверение на территории Украины», — добавил он.







Накануне посольство Украины направило в МИД Белоруссии ноту из-за показа трейлера фильма «Крым».

Позднее Пиманов прокомментировал данную ситуацию.