"Это надо осмыслить": Кремль о создании Малороссии



Москва рассчитывает, что Вашингтон примет благоразумное решение в вопросе российской дипломатической собственности в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его слова передаёт РИА Новости

«Дело не в том, кто куда будет спешить. Вопрос не в этом, вопрос в том, что мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло, в соответствие с международным правом», — заявил Песков.



Своё заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго российские власти будут ждать возвращения дипсобственности до того, как принять ответные меры. Представитель Кремля добавил, что терпение российских властей в этом вопросе истекает.

