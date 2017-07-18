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"Это надо осмыслить": Кремль о создании Малороссии
Москва рассчитывает, что Вашингтон примет благоразумное решение в вопросе российской дипломатической собственности в США. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передаёт РИА Новости.
«Дело не в том, кто куда будет спешить. Вопрос не в этом, вопрос в том, что мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло, в соответствие с международным правом», — заявил Песков.
Своё заявление Песков сделал, отвечая на вопрос журналистов о том, как долго российские власти будут ждать возвращения дипсобственности до того, как принять ответные меры. Представитель Кремля добавил, что терпение российских властей в этом вопросе истекает.
В конце декабря 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы выслала из США 30 российских дипломатов и закрыла доступ к дипломатическим дачам для сотрудников постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Поводом для этого решения послужили обвинения Москвы во вмешательства в выборы президента США. 14 июля Дмитрий Песков заявил, что Россия может принять аналогичные ответные меры.
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