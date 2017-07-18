Сообщается, что, когда Рябков вышел из здания Госдепартамента спустя более 2,5 часов, то журналист его спросил об урегулировании вопроса.

"Почти, почти", - приводит телеканал ответ Рябкова.

Отмечается, что Шеннон итоги встречи не комментировал.

Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне.