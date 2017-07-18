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CNN: Россия и США "почти" решили вопрос дипсобственности

РФ и США «почти» решили вопрос дипсобственности
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон "почти" решили вопрос российской дипсобственности, сообщает телеканал CNN.
Сообщается, что, когда Рябков вышел из здания Госдепартамента спустя более 2,5 часов, то журналист его спросил об урегулировании вопроса.
"Почти, почти", - приводит телеканал ответ Рябкова.
Отмечается, что Шеннон итоги встречи не комментировал.
Ранее сообщалось, что Рябков и Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне.
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Главное Политика США
CNN
Госдеп США
Томас Шеннон Сергей Рябков
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