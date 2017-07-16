Кустурица рассказал, почему хорошо относится к президенту РФ

"Мне очень нравится джентльменская позиция Путина, то, как он поднял Россию, как вернул народу гордость за свою историю и культуру", - заявил Кустурица в интервью телеканалу RT

По словам режиссера, он согласен с позицией российского президента в отношении запрета ГМО продуктов в России. Кустурица считает, что в мире становится все меньше натуральной еды и ее вытесняет искусственная пища.

Кустурица посетовал, что иногда его слова про президента РФ вызывают негатив у окружающих. "Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе. После этого у меня даже был разговор с женой, в котором я сказал, что это была шутка. Но были те, кто совершал на меня яростные нападки, искренне веря в то, что это реально возможно. Мир становится местом, в котором нет места хорошим шуткам из прошлого века", - заключил кинематограф.