Помогут ли нападки на РФ демократам выиграть выборы-2018 в США?

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа прошло полгода, и на горизонте в заголовках прессы уже начинает маячить кампания перед следующим всенародным голосованием - промежуточными выборами в конгресс, которые состоятся осенью 2018 года.

Традиционно промежуточные выборы в США считаются своего рода индикатором народного отношения к политике президента: если американцы довольны, то поддержат про-президентскую партию, если нет - в конгрессе укрепится оппозиция. Сейчас обе палаты контролируются про-президентскими республиканцами и перед демократами стоит задача отвоевать большинство в палате представителей, а то и в сенате, что сильно затруднило проведение любых реформ Трампа.



Антироссийские нападки на Дональда Трампа стали едва ли не главным оружием в руках оппозиционной ему демократической партии, потеснив в заголовках СМИ даже внутреннюю политику президента, которая обычно и определяет его народный рейтинг. С учетом того, сколько сил и средств демократы и поддерживающая их либеральная пресса уже вложили и продолжают вкладывать в раскручивание этих нападок, резонно предположить, что их будут использовать и во время предвыборной кампании-2018.





Принесет ли эта тактика успех демократам? Последний опрос общественного мнения, проведенный газетой Politico и Школой общественного здоровья в Гарвардском университете , показывает, что навряд ли.

На первый взгляд, складывается ощущение, что определенного успеха демократам удалось добиться. Среди одиннадцати ключевых проблем, которые могут повлиять на выборы в 2018 году, скандалы вокруг приписываемых Трампу связей с Россией оказались на четвертом месте. Самым важным предвыборным фактором пока является борьба с терроризмом - ее упомянули 39 процентов американцев. Второе место у битвы вокруг резонансной реформы здравоохранения (37 процентов), далее идут предложения Белого дома по формированию федерального бюджета (34 процента), скандалы о "российском влиянии", борьба президента с нелегальной миграцией и его запрет на въезд граждан ряда государств Ближнего Востока (по 31 проценту). Позади "российской темы" остались климатическая, оборонная и торговая политика (30, 27 и 24 процента соответственно).



В тоже время более подробный анализ указывает на то, что важность "российской темы" для выборов 2018 года иллюзорна. Так, среди тех, кто собирается голосовать за кандидатов про-президентской республиканской партии, антироссийская феерия в Вашингтоне стоит на последнем месте в этом списке - она важна лишь для 12 процентов. Но для потенциальных сторонников демократов это, наоборот, топовая тема во главе списка - на нее обращают внимание 49 процентов.



Зато вопросами внутренней политики в равной степени интересуются сторонники обеих партий. Например, за реформой здравоохранения следит 31 процент сторонников республиканцев и 46 процентов демократов, по иммиграции расклад 32/36, по торговле 20/30.



Эти цифры демонстрируют, что отношение рядовых американцев к домыслам о "российском влиянии" глубоко поляризовано по партийному признаку. Ими интересуются только те, кто и так собирается голосовать за демократов. А вот посеять семя сомнения в лагере сторонников президента, повлиять на их голоса этими инсинуациями демократам не удается.



Еще один важный индикатор - в этом году уже прошло несколько специальных выборов по пустовавшим мандатам в нижней палате конгресса США. И пока демократам так и не удалось трансформировать гнев против Трампа в свои победы - их кандидаты потерпели поражение не только в традиционных консервативных штатах, но и там, где оппозиция рассчитывала на успех.



Избиратели-республиканцы не верят ни оппозиционным политикам, ни либеральным СМИ, попросту игнорируя все инсинуации о России. На это, кстати, указывают и результаты других опросов, согласно которым рейтинг популярности Трампа среди поддержавших его на выборах американцев практически не изменился после инаугурации и составляет около 85 процентов.

