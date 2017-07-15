Le Journal de Montréal: «российское дело» — победа Путина

Всё ещё разворачивающаяся в США история о «вмешательстве» России в американские выборы и «связях» между президентом США Дональдом Трампом и Москвой лишь играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину , полагает обозреватель Le Journal de Montréal. По мысли журналиста, «российское дело» дестабилизирует США, а заявления Трампа провоцируют распри внутри западного сообщества — а всё это выгодно для России.

Пока дело о «российском вмешательстве в американские выборы» продолжает набирать обороты, можно задаться вопросом о том, приносит ли оно какую-либо пользу президенту России Владимиру Путину, пишет обозреватель Le Journal de Montréal Пьер Мартен. Как полагает журналист, скандал действительно выгоден российскому лидеру — более того, по мнению Мартена, Путин, «наверное, и представить не мог, что исход окажется для него настолько хорошим».



В настоящий момент уже почти никто не сомневается в том, что за хакерскими атаками и распространением «ложных сведений» с целью ослабить позиции соперницы Трампа на прошлогодних президентских выборах Хиллари Клинтон стоял именно Владимир Путин, пишет автор. В это смысле, российский президент выиграл уже в том, что Хиллари Клинтон не смогла одержать победу: он, «как известно, ненавидел» кандидата от демократов за оказанную ею ещё в бытность госсекретарём США поддержку в адрес российской оппозиции, противодействие «пророссийским» режимам в Сирии и Ливии, а также политику её мужа Билла Клинтона в Восточной Европе в девяностых годах прошлого века, рассуждает Мартен. По этой причине Путин твёрдо намеревался помешать Клинтон, которую «все воспринимали как преемницу Барака Обамы », также не пользовавшегося уважением со стороны российского лидера, констатирует он.

Хотя Дональд Трамп заявлял, что Путин «боялся», что тот победит на выборах из-за озвученных им обещаний нарастить военную мощь Вашингтона, небольшое наращивание американских сил «мало что изменит в плане фундаментальных интересов России», почти не менявшихся вот уже год, продолжает Мартен. «Если бы российскому лидеру в прошлом году поведали, что ему придётся работать с таким президентом США, который склонялся бы к отмене санкций против его режима, он бы счёл подобную оценку оптимистичной», — пишет обозреватель Le Journal de Montréal. — «А вот если бы ему к тому же сказали, что Соединённым Штатам успешно удастся посеять среди своих союзников зёрна сомнения относительно их готовности защищать Европу, что Запад окажется расколотым по важнейшим для него вопросам, и что американская верхушка столкнётся с таким шквалом критики, подобного которому не было уже почти век, Путин бы подумал, что это — просто невыполнимые мечтания».

Между тем, сейчас происходит именно это — а вдобавок, «российское дело» угрожает «на месяцы — а то и годы — погрузить США в серьёзный политический кризис», убежден автор. Сверх того, не исключено, что Путин также «имеет в закромах достаточно компромата на Трампа и его близких, чтобы его шантажировать», отмечает он.



В 2016 году американское издание Time назвало Трампа человеком года, а журнал Forbes , в свою очередь, присудил Путину титул самой влиятельной персоны в мире, напоминает Мартен. «Прав оказался именно Forbes — и с каждым днём разрыв между этими двумя лидерами продолжает увеличиваться», — подытоживает он.







