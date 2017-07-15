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СМИ узнали об интересе американской разведки к заседаниям Совбеза России
Отвечающим за разведдеятельность в отношении России высокопоставленным сотрудником подразделения госдепартамента США, ставшим жертвой хакерской атаки, является специалист по российской внутренней политике Роберт Отто, в письмах которого нашли упоминания о заседаниях Совбеза России, сообщили СМИ. Отто занимает должность главы подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепа США. В сеть попало около 2 тыс. писем из личного ящика разведчика на почтовом сервере компании Google, большая часть из которых посвящена работе, сообщил «Коммерсант».
Как отмечает издание, значительную часть переписки Отто составляют ссылки на статьи из российских изданий, которые сотруднику госдепа США присылают коллеги или некие «друзья». Чаще всего речь идет о ссылках на материалы «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, «Коммерсанта», «Эха Москвы», Meduza, The Insider. Часто встречаются ссылки на аналитические статьи Московского центра Карнеги.
Исходя из содержимого пересылаемых статей можно сделать вывод, что Отто и его партнеров по переписке интересуют вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти» и потенциал ОНФ, отмечает издание.
Кроме того, Отто интересуется твитами главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и руководителя МИА «Россия Сегодня» Маргариты Симоньян.
Также его внимание привлекает страница в соцсети «ВКонтакте» бывшего министра обороны провозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина и посты в Facebook эксперта из МГИМО Валерия Соловья.
Помимо этого, множество писем посвящено кадровым перестановкам в российских государственных структурах. Так, к одному из писем прикреплен семистраничный профайл на руководителя администрации президента России Антона Вайно, собранный из открытых источников.
В другой цепочке писем обсуждается, кто где сидит на заседаниях Совбеза России и что это может означать. Несколько писем посвящены перемещению Вячеслава Володина из администрации президента в Госдуму.
В другой группе писем высказываются гипотезы, что может содержаться в тех или иных секретных указах президента России, в частности, в каком из них речь идет о назначении Сергея Королева на пост главы Службы экономической безопасности ФСБ России.
Напомним, в пятницу издание Foreign Policy сообщило о получении письма от хакера Johnnie Walker с архивом писем высокопоставленного сотрудника секретного подразделения Госдепа США, который отвечает за разведку в отношении России.
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