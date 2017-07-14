Путин незапланированно остановил кортеж и сфотографировался с ребенком



В ходе своего визита в Белгород президент России Владимир Путин неожиданно решил остановить кортеж и пообщаться с жителями микрорайона "Улитка", передает РИА "Новости".



"Отдыхайте больше" - "Я почти на отдыхе тут у вас"

В Белгороде Путин остановил кортеж и подошел к местным жителям pic.twitter.com/YgIL4R7ROW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июля 2017 г. Путин сделал фотографию с ребенком, подбежавшим к президенту, и поинтересовался у встретивших его белгородцев, как им нравится новый микрорайон.

Они ответили, что очень довольны и пожелали главе государства не забывать об отдыхе.



"Отдыхайте побольше", — пожелал один из участников встречи, сумев перекричать своих соседей.



"Я почти как на отдыхе здесь у вас", — ответил ему с улыбкой Путин.





Также Путин осмотрел строящуюся в городе школу и после беседы с жителями направился на Лебединский ГОК