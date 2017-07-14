Навальный объяснил свою позицию по Крыму

Он отметил, что хотел бы организовать "честный референдум" на полуострове, чтобы узнать, частью какой страны хотели бы быть жители Крыма.

При этом Навальный добавил, что статус Крыма "сложно определить", и это может привести к ухудшению отношений между Россией и международным сообществом на долгие годы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения.