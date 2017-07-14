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Навальный объяснил свою позицию по Крыму
Глава Фонда борьбы с коррупцией, политик Алексей Навальный в интервью Reuters заявил, что не признает итогов референдума 2014 года, прошедшего в Крыму.
Он отметил, что хотел бы организовать "честный референдум" на полуострове, чтобы узнать, частью какой страны хотели бы быть жители Крыма.
При этом Навальный добавил, что статус Крыма "сложно определить", и это может привести к ухудшению отношений между Россией и международным сообществом на долгие годы.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь - городом федерального значения.
Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.
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