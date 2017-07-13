Журналист разъяснил путаницу со «спутницей» Путина

В начале видео, которое 11 июля опубликовал телеканал «Звезда» , Путин паркуется, выходит из машины, открывает заднюю дверь, а сидящий там человек на что-то указывает пальцем, после чего президент дверь закрывает. При этом многие гадали, что за красный предмет у пассажира или на нем — то ли сумка, то ли юбка или платье.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , отвечая на уточняющие вопросы журналистов, говорил, что «это сотрудник безопасности». Тем самым, пишет Смирнов, представитель Кремля только сильнее раздразнил интернет.

Корреспондент отмечает, что Путин всегда ездит в машине без пиджака: перед посадкой снимает его, потом надевает. «На недавнем саммите G20 был смешной эпизод, когда он, задержавшись на встрече с Трампом, приехал на праздничный ужин с опозданием и надевал этот самый пиджак на ходу. Ну, не любит человек ходить в мятом, не [президент Украины Петр] Порошенко он», — рассказывает Смирнов.

Выйдя из автомобиля на Валааме, российский лидер направился к задней двери, чтобы взять пиджак. В это время сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), сидевший с другой стороны, уже вышел с этим предметом одежды и обходил машину, — это видно на записи. «А другой сидевший сзади сотрудник Путину на него показывает — вон он, мол, пиджак, надевайте», — продолжает журналист.

Предвкушая вопросы о красной сумочке, спецкор указывает, что если присмотреться внимательней, то можно заметить, что это большой футляр — из числа тех, в которых носят, например, церковные книги. Смирнов предположил, что в футляре находился приготовленный Путиным подарок.

Во вторник, 11 июля, президент России прибыл на остров в Ладожском озере. Там он посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь. Путин вместе с патриархом Кириллом почтили память преподобных Сергия и Германа — основателей обители. На Валааме глава государства пробудет до пятницы.