Посольство РФ в Абхазии предупредило об ухудшении криминогенной ситуации в республике

Посольство Российской Федерации в Абхазии разместило на официальном сайте предупреждение о необходимости соблюдения российскими туристами в республике повышенной осторожности.



"В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи", - отмечается в сообщении.





"Мы разместили на сайте посольства предупреждение российским отдыхающим, и это все, что я могу сделать на этом этапе. На последующих этапах, если эта опасная тенденция сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги", - прокомментировал ситуацию посол Семен Григорьев