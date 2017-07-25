Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»

«Я хочу дать понять, что я не вступал в сговор с Россией и я не знаю никого в предвыборном штабе Трампа, кто был бы замешан в чем-то подобном», — сказал Кушнер на брифинге для журналистов после закрытых слушаний в сенатском комитете по разведке.

Еще перед дачей показаний Кушнер заявил, что четыре раза контактировал с представителями России во время президентской кампании Дональда Трампа. Кушнер назвал эти встречи «малозначительными» и добавил, что не получал от представителей России никаких денег для финансирования собственного бизнеса и не имел никаких «ненадлежащих контактов».