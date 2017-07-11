Кремль не намерен продлевать федеративный договор с Татарстаном

Администрация президента РФ не будет продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, срок действия которого истекает в августе 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к АП.

В Кремле также не намерены заключать новый договор, описывающий особые полномочия региона. По словам одного из собеседников РБК, Казань хотела бы сохранить договор, но, понимая, что это невозможно, «пытается выторговать для себя преференции». Например, право сохранить нынешнее наименование высшего должностного лица Татарстана. Республика – единственный субъект РФ, во главе которого стоит президент.

Также Татарстан – единственный регион, сохранивший «договорные» отношения с федеральными властями.

Договор, о котором идет речь, предоставляет властям республики право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан». В документе говорится, что, по Конституции России и Конституции республики, «Татарстан (государство) — субъект Российской Федерации — обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения» и полномочий России «по предметам совместного ведения».