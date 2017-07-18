Кремль рассчитывает на благоразумие США в ситуации с дипсобственностью



Москва рассчитывает на благоразумие США в вопросе возвращения в правовое русло ситуации с российской дипломатической собственностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Дело не в том, кто куда будет спешить. Вопрос не в этом, вопрос в том, что мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло, в соответствие с международным правом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько Россия будет ждать возвращения дипсобственности, прежде чем принять ответные меры.



При этом пресс-секретарь главы российского государства отметил, что терпение России в этом вопросе истекает.